Афганистан обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Александр Мантыцкий. Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом, в РФ прорабатывается ответ на это обращение, сказал РИА Новости посол России в Афганистане

"Подобный запрос о помощи поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА (Фазля Хади - ред.) Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами", - сказал посол.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Афганистане достигло 1092, скончались 36 человек. В том числе, заболели 40 сотрудников президентского дворца в Кабуле.

Узбекистан и Мантыцкий в свою очередь напомнил, что по санитарно-эпидемиологическим соображениям страны, граничащие с Афганистаном, в том числе Туркменистан Таджикистан , в марте закрыли авиасообщение и погранпереходы для перемещения граждан.

"Скорее всего, подобная изоляция продлится до момента спада пандемии во всем регионе, что, в свою очередь, позволит избежать попадания вируса в страны СНГ из Афганистана, Ирана и Пакистана",- сказал посол.

Он отметил, что координация усилий для борьбы с коронавирусом и другими вызовами ведется в региональном контексте и по линии ОДКБ . Посол напомнил, что по российской инициативе 16 апреля в формате видеоконференции проведены внеплановые консультации руководителей военно-медицинских служб по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Достигнуты договоренности о продолжении контактов в данном формате по анализу и обмену информацией об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на пространстве ОДКБ, подтверждена готовность к тесному взаимодействию и взаимопомощи с целью обеспечения общей безопасности и поддержания боеспособности Коллективных сил Организации",- заявил Мантыцкий.