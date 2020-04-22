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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T12:34
https://ria.ru/20200422/1570391733.html
Афганистан обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/132796/18/1327961833_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_98d7e9408c408b03887cb6845d042f3e.jpg
РИА Новости

Афганистан обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом

09:48 22.04.2020 (обновлено: 12:34 22.04.2020)
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© AFP 2020 / Shah Marai Флаг Афганистана
Флаг Афганистана
© AFP 2020 / Shah Marai
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом, в РФ прорабатывается ответ на это обращение, сказал РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.
"Подобный запрос о помощи поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА (Фазля Хади - ред.) Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами", - сказал посол.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Афганистане достигло 1092, скончались 36 человек. В том числе, заболели 40 сотрудников президентского дворца в Кабуле.
Мантыцкий в свою очередь напомнил, что по санитарно-эпидемиологическим соображениям страны, граничащие с Афганистаном, в том числе Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, в марте закрыли авиасообщение и погранпереходы для перемещения граждан.
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"Скорее всего, подобная изоляция продлится до момента спада пандемии во всем регионе, что, в свою очередь, позволит избежать попадания вируса в страны СНГ из Афганистана, Ирана и Пакистана",- сказал посол.
Он отметил, что координация усилий для борьбы с коронавирусом и другими вызовами ведется в региональном контексте и по линии ОДКБ. Посол напомнил, что по российской инициативе 16 апреля в формате видеоконференции проведены внеплановые консультации руководителей военно-медицинских служб по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Достигнуты договоренности о продолжении контактов в данном формате по анализу и обмену информацией об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на пространстве ОДКБ, подтверждена готовность к тесному взаимодействию и взаимопомощи с целью обеспечения общей безопасности и поддержания боеспособности Коллективных сил Организации",- заявил Мантыцкий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр МантыцкийАфганистанКабул (город)В мире
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