Названы регионы — лидеры по числу тестов на коронавирус

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сахалинская область лидирует по числу проведенных тестов на коронавирус из расчёта на 100 тысяч населения, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем - Москва, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Количество проведенных исследований (на 100 тысяч населения): Сахалинская область 8254,95, Ямало-Ненецкий автономный округ 4655,51, город Москва 4617,51",- говорится в сообщении.
При этом в абсолютных числах больше всего исследований проведено в Москве 580 тысяч, Московской области- 183 тысячи 746 и Санкт-Петербурге - 135 тысяч 393, уточняется в материале.
"В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.