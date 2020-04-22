Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло до 240

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Число жителей Число жителей Тамбовской области , у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 222 до 240 пациентов, выздоровели 25 человек, сообщает администрация региона.

По данным на вторник, COVID-19 в Тамбовской области был подтвержден у 222 человек, все пациенты в удовлетворительном состоянии.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 240 (25 из них выздоровели: 20 выписаны из стационара, 5 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению)", - говорится в сообщении.

Из 18 новых случаев - 12 мужчин, четыре женщины, два ребенка (мальчики 9 и 10 лет).

"Возраст взрослых от 18 до 81 года. Трое прибыли из других регионов, один из Таджикистана , 14 контактных с гражданами из других регионов. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - информирует обладминистрация.

Госпитализированы 126 человек, у 86 диагноз подтвержден, 10 - с подозрением, у шести - отрицательный диагноз и у 24 анализы в работе. Из госпитализированных у 47 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 815 (из них подтверждённых случаев - 129, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 1781. Выписано из больниц – 54. Всего обследованных лиц - 2776", - говорится в сообщении.