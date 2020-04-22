Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба ведомства.

Об аппаратах ИВЛ, срок годности которых давно истек, написали местные СМИ. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в начале апреля в инфекционное отделение больницы № 6 Владимира привезли 50 аппаратов "ФАЗА-5НР". Их предполагалось использовать для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сумма поставки составила шесть миллионов рублей.

При этом сопроводительных документов и действующих регистрационных удостоверений на аппараты не было, срок их хранения истек более 15 лет назад, а специализированное обслуживание для поддержания пригодности они не проходили.

Кроме того, как сообщили в территориальном отделе Росздравнадзора , для работы этих аппаратов требуется анестетик фторотан (препарат для введения в наркоз), который не применяется также уже более 15 лет.

Прокуратура направила все материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере". Виновным грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.