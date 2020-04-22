ЛДПР планирует провести первый в России разрешенный онлайн-митинг

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ЛДПР планирует в день рождения лидера партии ЛДПР планирует в день рождения лидера партии Владимира Жириновского 25 апреля провести онлайн-митинг на сервисе "Яндекс.Навигатор", письмо с просьбой не блокировать сообщения участников митинга в ходе акции направил главе компании Аркадию Воложу депутат Госдумы Василий Власов.

Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас разрешить проведение онлайн-митинга ЛДПР 25 апреля в 12:00 в сервисе "Яндекс.Навигатор" по адресу: г. Москва, 1-ый Басманный пер. д. 3 в честь дня рождения Жириновского В. В. и не блокировать пользователей, оставляющих политические сообщения по данному адресу", - говорится в письме.

Власов пояснил, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции стороны общественной жизни также трансформируются и уходят на цифровые платформы.

"Пока это все (подобные митинги) проходят стихийно: просто люди оставляют комментарии... А мы хотим это все провести официально", - пояснил Власов РИА Новости.