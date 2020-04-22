Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса в мире может произойти "цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения".
По его словам, когда распространение вируса закончится, мир не сможет вернуться к нормальному состоянию.
"Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади", — написал предприниматель в Telegram-канале.
Дуров отметил, что для людей самоизоляция может быть шансом создать "лучшую версию себя", а для технологий — доказать свою ценность.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.