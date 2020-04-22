Эксперты оценили возможность повторения катастрофы в Мексиканском заливе

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости, Екатерина Соболь. Десять лет исполняется в конце апреля со дня, когда в Десять лет исполняется в конце апреля со дня, когда в Мексиканском заливе произошла одна из самых больших катастроф в нефтяной индустрии – авария на платформе ВР Deepwater Horizon. Опрошенные РИА Новости эксперты разделились во мнениях по поводу того, насколько хорошо нефтяники выучили урок той трагедии и есть ли опасность повторения такого сценария.

В апреле 2010 года на нефтяной платформе ВР Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 800 километрах от берегов Мексики произошел взрыв, который привел к гибели 11 человек и обернулся крупной экологической катастрофой. В воды залива вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Остановить утечку удалось лишь 15 июля, окончательно скважина была запечатана 4 августа 2010 года. Согласно решению суда, основную ответственность за аварию несет BP, допустившая "грубую небрежность". В 2016 году BP оценила общую доналоговую стоимость катастрофы в 61,6 миллиарда долларов.

Судебные разбирательства длились до сентября 2018 года, когда Мексика закрыла дело в обмен на соглашение с BP, которое предусматривало выплату 25,5 миллиардов долларов. Достигла BP и соглашения с США, которое предусматривало, что компания выплатит федеральным и местным властям около 18,7 миллиарда долларов в течение 18 лет за причиненный ущерб.

Подвиг Геракла

Произошедшее в Мексиканском заливе заставило индустрию проделать серьезную работу над ошибками, чтобы предотвратить многие риски возникновения подобных ситуаций в будущем, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.

"Взрыв был огромной трагедией, но были сделаны серьезные выводы. Эти выводы внесли невероятный вклад в планирование действий в рамках таких проблем. Это была серьезная катастрофа. Оборудование было не готово и технологии не были так развиты, как это должно было быть, чтобы предотвратить такую проблему", - отметил собеседник РИА Новости.

Но впоследствии, по его словам, важный вклад в систему безопасности внесли ученые и инженеры, которые были способны в очень короткое время спроектировать и построить многофункциональные устройства, чтобы закрыть скважину.

"Некоторые эксперты считают, что они разработали технологии, равные по своей сложности ракетам большой дальности", - добавил Терзик.

Он отметил, что итоговый комитет, созданный президентом США , комментировал усилия инженеров и другого персонала "используя особенный язык". Эксперты правительства в своих заключениях поздравили команду с тем, что она совершила "подвиг Геракла", добавил собеседник агентства.

По его словам, в докладе от 11 января 2011 года, адресованном президенту, говорилось о девяти независимых решениях BP и ее партнеров, которые привели к опасности взрыва. И все они были учтены индустрией. Кроме того, воздействие на окружающую среду было не так велико, как поначалу предполагалось, заключил Терзик.

Риски по-прежнему есть

Несколько иную точку зрения в беседе с РИА Новости выразил старший директор фонда Environmental Defense Fund (Остин, Техас), специализирующегося на защите среды от влияния добычи и выбросов и CO2, Скотт Андерсон.

Он признает, что "было много потрачено средств на преодоление последствий, но нельзя сказать, что они полностью преодолены". По его словам, произошедшее должно заставить контролирующие госагенства продолжать улучшать контроль за добычей, а компании - свои технологии, поскольку до сих пор новые технологические решения не могут обезопасить индустрию от повторения такого сценария.

Эксперт подчеркнул, что история с разливом нефти в Мексиканском заливе должна заставить нефтяников всегда ставить безопасность превыше прибыли. В противном случае пренебрежение безопасностью приведет к еще большим потерям.

"Никто - ни общество, ни правительство - не потерпит серьезного ущерба окружающей среде. Безопасность должна быть превыше получения прибыли", - заключил он.

С защитником окружающей среды согласен и представитель американского инвестобщества. По словам управляющего фонда Principal Investors Кайла Шостака, несмотря на то, что за десять лет компании в индустрии влили колоссальные средства в улучшение методов и способов бурения, с технологичной точки зрения, этот процесс по-прежнему чрезвычайно сложен и представляет собой сильные риски, как экологические, так и финансовые.