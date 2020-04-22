В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек

"Зарегистрировано еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан - восемь, в городе Алматы – два, в Костанайской области - семь, в Мангистауской области - два, в Павлодарской области - три, в Жамбылской области - шесть, в Западно-Казахстанской области - два. Всего в стране подтверждено 2025 случаев", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.