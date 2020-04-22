Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T06:47
https://ria.ru/20200422/1570386468.html
В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569593997_0:344:3028:2047_1036x0_80_0_0_cb02e921447ffca4d3cc6f44ddea9391.jpg
РИА Новости

В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек

06:47 22.04.2020
1463
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМужчина в вагоне поезда метрополитена в Алма-Ате
Мужчина в вагоне поезда метрополитена в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Мужчина в вагоне поезда метрополитена в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 2 тысячи, с вечера вторника в стране выявлено 30 новых случаев инфицирования, сообщил оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению ЧП.
"Зарегистрировано еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан - восемь, в городе Алматы – два, в Костанайской области - семь, в Мангистауской области - два, в Павлодарской области - три, в Жамбылской области - шесть, в Западно-Казахстанской области - два. Всего в стране подтверждено 2025 случаев", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Число смертей по-прежнему 19, вылечившихся пациентов - 489.
Президент Казахстана продлил до мая режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
22 апреля, 06:28Распространение нового коронавируса
Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса
101212
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанШымкентКазахстанВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
08:26Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,3 тысячи
08:21Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
08:13Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
08:12Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
08:09Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
08:07Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
08:06В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
08:04Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
08:04Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
07:56В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
Лента новостейМолния