В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек

АЛМА-АТА, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 2 тысячи, с вечера вторника в стране выявлено 30 новых случаев инфицирования, сообщил оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению ЧП.
"Зарегистрировано еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан - восемь, в городе Алматы – два, в Костанайской области - семь, в Мангистауской области - два, в Павлодарской области - три, в Жамбылской области - шесть, в Западно-Казахстанской области - два. Всего в стране подтверждено 2025 случаев", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Число смертей по-прежнему 19, вылечившихся пациентов - 489.
Президент Казахстана продлил до мая режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.