В Якутии число зараженных коронавирусом достигло 126 человек

"Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в вахтовом поселке на 887-м километре трассы "Вилюй" в Сунтарском улусе. Поселок полностью изолирован. Два новых случая - в Якутске, это члены семьи ранее заболевшего", - рассказали в оперштабе.