В Якутии число зараженных коронавирусом достигло 126 человек

ЯКУТСК, 22 апр - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Якутии за сутки выросло на 10, из них восемь зафиксированы в вахтовом поселке Сунтарского улуса, всего в регионе зарегистрировано 126 больных, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
В среду Роспотребнадзор Якутии подтвердил 10 случаев коронавируса.
"Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в вахтовом поселке на 887-м километре трассы "Вилюй" в Сунтарском улусе. Поселок полностью изолирован. Два новых случая - в Якутске, это члены семьи ранее заболевшего", - рассказали в оперштабе.
Заболевшие получают лечение в инфекционных стационарах республики, круг их контактов устанавливается, контактировавшие сдают анализы.
"За весь период в Якутии зарегистрировано 126 случаев коронавируса, из них 23 человека находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 16 человек полностью выздоровели, 87 получают лечение в инфекционных стационарах республики: 42 - в Алдане, 27 - в Якутске (в том числе из Горного - два, из Ленска - один, из Вилюйска - один), 10 - в Сунтарах , пять - в Ленске, два - в Вилюйске, один - в Мирном", - уточнили в оперативном штабе.
За сутки лаборатории провели 1418 тестов, в обсерваторах находятся 495 человек.
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