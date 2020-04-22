Сенатор оценил зависимость российской экономики от нефти

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российская экономика ушла с позиций полной зависимости от нефти, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Российская экономика ушла с позиций полной зависимости от нефти, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с " Парламентской газетой ".

Он подчеркнул, что доходы страны полностью зависели от нефтяных поступлений во времена 15-летней давности, а сейчас существует несколько отраслей, которые подпитывают бюджет страны.

"Прежде всего это сельское хозяйство и другие сферы, где импортозамещение дало свои плоды. Рубль уже не так жестко привязан к доллару, как раньше, поэтому такой прямой зависимости от нефтяных цен, как в 1990-х или 2000-х годах, у нас, слава богу, нет", — пояснил сенатор.

Джабаров также заявил о положительном эффекте антироссийских санкций, которые сподвигли страну на развитие импортозамещения и заставили ее рассчитывать на собственные силы.

"Сейчас даже страшно представить, что было бы, если мы по-прежнему зависели, скажем, от продуктовых поставок из-за рубежа", — заключил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что объемы Фонда национального благосостояния по завершении 2020 года составят семь триллионов рублей, которых хватит для исполнения всех бюджетных обязательств до 2024 года, даже если цена на черное золото сохранится на нынешнем уровне.

Пандемия COVID-19 вызвала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине месяца, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.