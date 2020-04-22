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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T07:10
https://ria.ru/20200422/1570385623.html
В Южной Корее за сутки зарегистрировали 11 случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зарегистрировали 11 случаев COVID-19

05:25 22.04.2020 (обновлено: 07:10 22.04.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 22 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 11 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 694, всего скончались 238 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
В ночь на вторник сообщалось о девяти новых зараженных за сутки, жертв вируса было 237. В связи со снижением числа новых случаев власти ослабили режим социального дистанцирования: заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Но граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
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Скорость распространения нового коронавируса
По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), из новых случаев шесть завезены из-за границы. Географически по два случая обнаружены в Сеуле, Пусане и провинции Кёнсан-Пукто, еще два случая зафиксированы в ходе карантинного досмотра. По одному случаю в Тэгу и Тэчжоне.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 64 человека, общее число выздоровевших выросло до 8277. Не менее чем у 192 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 12 121 человека пока в работе, всего Южной Кореей проведено более 555 тысяч анализов на коронавирус. Согласно данным Корейской таможенной службы, объем экспорта тестовых наборов для анализа на коронавирус составил 131,9 миллиона долларов. Южная Корея экспортировала их уже в 106 стран.
За сутки умер еще один пациент, общее число жертв сейчас составляет 238, при этом 165 из них погибли в Тэгу, еще 51 - в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
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Общее число зараженных в Сеуле достигло 628, в Тэгу – 6836 человек, 1 363 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 658 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 134 случая. Более 5,2 тысячи человек (48,8%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81% случаев. По меньшей мере 1017 случаев завезли из-за границы, из них 201 обнаружен за последние две недели и составляет 57,1% от общего числа зараженных за этот период.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 628, в Тэгу – 6836 человек, 1 363 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 658 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 134 случая. Более 5,2 тысячи человек (48,8%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81% случаев. По меньшей мере 1017 случаев завезли из-за границы, из них 201 обнаружен за последние две недели и составляет 57,1% от общего числа зараженных за этот период.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УльсанЮжная КореяСеулВ мире
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