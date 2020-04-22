В Бергамо из полевого госпиталя выписали почти 30 человек после COVID-19

БЕРГАМО (Италия), 22 апр - РИА Новости. Почти три десятка пациентов выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции из полевого госпиталя в итальянском Бергамо, куда приехали российские военные специалисты для помощи в борьбе с инфекцией, сообщило Минобороны РФ.
"Пациентов, которых мы уже вписали из госпиталя, на сегодня насчитывается 29. Из отделения интенсивной терапии, которой управляют наши российские коллеги, в общем выписаны восемь пациентов, они были переведены в палаты уровнем ниже (по степени тяжести). Они должны полежать какое-то время в терапии, прежде чем быть окончательно выписанными. Работы, которые проводили на этих неделях, были очень важными, и я хочу заметить, что пока что в данном госпитале нет ни одного погибшего", - приводятся в сообщении слова начальника полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти.
Он также отметил, что сейчас численность пациентов не такая большая, как несколько недель назад, но в плане сложности пациентов, которые находятся в реанимации, ничего не изменилось.
Кроме того, Волотти, рассказывая о деятельности российских врачебно-сестринских бригад, назвал работу российских врачей профессиональной.
Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов с коронавирусом. В настоящее время в госпитале продолжают лечение 41 пациент.
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