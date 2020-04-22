В КНР рассказали, как армия помогла победить COVID-19

"В борьбе с эпидемией Народно-освободительная армия Китая (НОАК) под командованием председателя Си Цзиньпина, мужественно взяв на себя ответственность, смело вела ожесточенные бои с коронавирусом, сыграла активную роль в развертывании штурма и тем самым внесла важный вклад в победу над этой беспрецедентной эпидемией", — заявил Куй Яньвэй.

Он сообщил, что с момента начала эпидемии 63 военных госпиталя были немедленно преобразованы в больницы, предназначенные для приема заболевших пневмонией, вызванной COVID-19, было создано около тре тысяч новых койко-мест, а более десяти тысяч военных медработников были направлены для оказания медицинской помощи заболевшим.