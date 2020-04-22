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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T06:29
https://ria.ru/20200422/1570385525.html
В КНР рассказали, как армия помогла победить COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/15/1563821567_0:0:602:338_1036x0_80_0_0_8b49de68b428c0365a09d5e821e04384.jpg
РИА Новости

В КНР рассказали, как армия помогла победить COVID-19

05:19 22.04.2020 (обновлено: 06:29 22.04.2020)
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) внесла важный вклад в победу над эпидемией коронавируса в стране, на помощь заболевшим были направлены более десяти тысяч военных медиков и 200 тысяч ополченцев, сообщил атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в России генерал-майор Куй Яньвэй.
Он подготовил статью для журнала "Национальная оборона", апрельский выпуск которого выйдет в ближайшие дни.

"В борьбе с эпидемией Народно-освободительная армия Китая (НОАК) под командованием председателя Си Цзиньпина, мужественно взяв на себя ответственность, смело вела ожесточенные бои с коронавирусом, сыграла активную роль в развертывании штурма и тем самым внесла важный вклад в победу над этой беспрецедентной эпидемией", — заявил Куй Яньвэй.

Он сообщил, что с момента начала эпидемии 63 военных госпиталя были немедленно преобразованы в больницы, предназначенные для приема заболевших пневмонией, вызванной COVID-19, было создано около тре тысяч новых койко-мест, а более десяти тысяч военных медработников были направлены для оказания медицинской помощи заболевшим.
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"Четыре военных госпиталя Центрального боевого командования в провинции Хубэй стали ключевыми больницами по приему на лечение больных пневмонией, вызванной COVID-19", — отметил атташе.
По его словам, все 28 провинциальных военных подокругов (гарнизонов) ежедневно направляли около 200 тысяч ополченцев для помощи местным властям в выполнении таких задач, как управление персоналом, приехавшего из других регионов, уличная дезинфекция, доставка продовольствия и пропаганда профилактики эпидемии.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Народно-освободительная армия КитаяХубэйСи ЦзиньпинКитайВ мире
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