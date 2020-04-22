В КНР рассказали, как армия помогла победить COVID-19

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) внесла важный вклад в победу над эпидемией коронавируса в стране, на помощь заболевшим были направлены более десяти тысяч военных медиков и 200 тысяч ополченцев, сообщил атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в России генерал-майор Куй Яньвэй.
Он подготовил статью для журнала "Национальная оборона", апрельский выпуск которого выйдет в ближайшие дни.
"В борьбе с эпидемией Народно-освободительная армия Китая (НОАК) под командованием председателя Си Цзиньпина, мужественно взяв на себя ответственность, смело вела ожесточенные бои с коронавирусом, сыграла активную роль в развертывании штурма и тем самым внесла важный вклад в победу над этой беспрецедентной эпидемией", — заявил Куй Яньвэй.
Он сообщил, что с момента начала эпидемии 63 военных госпиталя были немедленно преобразованы в больницы, предназначенные для приема заболевших пневмонией, вызванной COVID-19, было создано около тре тысяч новых койко-мест, а более десяти тысяч военных медработников были направлены для оказания медицинской помощи заболевшим.
"Четыре военных госпиталя Центрального боевого командования в провинции Хубэй стали ключевыми больницами по приему на лечение больных пневмонией, вызванной COVID-19", — отметил атташе.
По его словам, все 28 провинциальных военных подокругов (гарнизонов) ежедневно направляли около 200 тысяч ополченцев для помощи местным властям в выполнении таких задач, как управление персоналом, приехавшего из других регионов, уличная дезинфекция, доставка продовольствия и пропаганда профилактики эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.