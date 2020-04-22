Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции

"В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент - мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции", - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам ученого, в изоляционной физиологии хорошо известен факт, что самый тяжелый для испытателей период наблюдается в третей четверти эксперимента. "Какой бы это ни был эксперимент - месячный, полугодовой или годовой. Третья четверть всегда является самой тяжелой. Монотонность, неопределенность вносят дополнительный негатив", - сказал ученый.