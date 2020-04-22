Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
"В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент - мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции", - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам ученого, в изоляционной физиологии хорошо известен факт, что самый тяжелый для испытателей период наблюдается в третей четверти эксперимента. "Какой бы это ни был эксперимент - месячный, полугодовой или годовой. Третья четверть всегда является самой тяжелой. Монотонность, неопределенность вносят дополнительный негатив", - сказал ученый.
Однако в текущей ситуации с коронавирусом точные сроки завершения самоизоляции неизвестны.
"Хотелось бы более конкретно знать, когда закончится самоизоляции", - отметил Суворов.
Ученый лично принимал участие в изоляционных экспериментах в качестве испытателя, а также выступал организатором длительных экспериментов по изоляции "Сфинкс", "Марс-500" и серии экспериментов SIRIUS.
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