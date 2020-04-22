Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщил в заявлении генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.
"Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - заявил Шмитт.
Иск обвиняет власти Китая в том, что они "обманывали публику, не публиковали важную информацию, арестовывали жаловавшихся, отрицали факт передачи (вируса) от человека к человеку, уничтожали медицинские исследования, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом... тем самым вызвав пандемию, которую можно было предотвратить". Власти КНР отрицают эти и другие обвинения.
Также власти Миссури обвиняют КНР в том, что на начальном этапе вирус не сдерживали - так, 1 января из Уханя, где произошла вспышка, в другие города выехало 175 тысяч человек.
Власти штата заявляют, что пандемия вызвала не только болезнь и смерть людей, но и массовую потерю рабочих мест.
От КНР требуют возмещения за "нарушение общественного порядка", "чрезвычайно опасные действия" и "невыполнение обязанностей". Точной суммы требуемого возмещения истцы не называют.
Ответчиками по иску выступает правительство КНР, Коммунистическая партия Китая и ряд других официальных лиц и государственных институтов.
У иска, вероятнее всего, нет перспектив в суде США. Американские суды, как правило, исходят из концепции суверенного иммунитета, когда те или иные действия иностранных властей неподсудны уголовному и гражданскому суду в США.
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