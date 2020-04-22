Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса

"Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - заявил Шмитт.