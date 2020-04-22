В Совфеде предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой использовать конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков. Об этом сенатор сообщил газете " Известия ".

Парламентарий уточнил, что письмо с просьбой изучить этот вопрос он направил в кабмин еще 13 апреля.

По мнению Рябухина, такая мера будет актуальной при повторении повышенного спроса на антисептики. Субъекты федерации смогут в перспективе воспользоваться резервами конфиската при недостатке своего сырья.

Издание отмечает, что, согласно законодательству, изъятый алкоголь уничтожают по решению суда, на которое могут уйти годы, а в течение всего этого времени конфискат хранится на складах Росспиртпрома . Сенатор подчеркнул, что условия пандемии оправдывают использование альтернативных мер.

По подсчетам Рябухина, сейчас в Росспиртпроме складируются 900 тысяч декалитров изъятой готовой алкогольной продукции и 23 миллиона декалитров спирта, который конфисковали в ходе контрольных мероприятий минувшего года.

Помимо этого, парламентарий считает, что правительству следует рассмотреть вопрос быстрого развертывания производства антисептиков, для изготовления которых требуется лицензия от Минпромторга и Минздрава, а на это уходит немало времени. Рябухин предложил сократить этот процесс до трех дней в условиях пандемии.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все страны мира. Согласно последним данным ВОЗ, число зараженных достигло 2,35 миллиона, более 160 тысяч умерли. В России зарегистрировали свыше 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, около четырех тысяч человек излечились.