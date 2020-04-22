Титов предложил главе ФНС досрочно обновить реестр малого бизнеса

"Предоставление мер поддержки в связи с последствиями новой коронавирусной инфекции сконцентрировано на субъектах малого и среднего предпринимательства, включенных в соответствующий реестр. Однако большое количество субъектов МСП было исключено из него в связи с ошибками в предоставленных данных о среднесписочной численности сотрудников. Кроме того, многие компании, не находящиеся в реестре, в настоящее время оптимизируют свою деятельность, чтобы соответствовать критериям в части численности", - цитирует пресс-служба письмо Титова.