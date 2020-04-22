Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушения самоизоляции

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Верховный суд России ответил на вопросы о рассмотрении административных и уголовных дел, связанных с нарушениями мер борьбы с COVID-19 . Обзор судебной практики опубликован на сайте суда.

6.3 или 20.6.1

Привлечению к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП в связи с COVID-19 подлежат не соблюдающие установленные требования граждане с подозрением на инфекционное заболевание, а также контактировавшие с такими людьми или источником заболевания. Кроме того, речь идет о тех, кто приехал из эпидемически неблагополучного государства.

Ранее сообщалось, что суды назначают нарушителям режима самоизоляции штраф, как правило, в размере 15 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП. В подавляющем большинстве по этой статье наказывают за отдаление при отсутствии оснований от места проживания более чем на 100 метров — например, в московском районе Щербинка оштрафовали мужчину, прогуливавшегося в парке. Были случаи, когда к ответственности привлекали автомобилистов, которые покинули дом без веской причины.

Верховный суд подчеркнул, что положения этой статьи распространяются на уклоняющихся от лечения опасного инфекционного заболевания, нарушающих противоэпидемический режим, а также не выполнивших в установленный срок требование органа, осуществляющего федеральный госсанэпиднадзор. Так, например, по части 2 статьи 6.3 КоАП это относится к людям, прибывшим в Россию и нарушившим требования по изоляции в домашних условиях.

При этом те, кто нарушает, в частности, обязательные для всех требования, установленные властями столичного региона, в общем случае подлежат ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП, следует из документа.

Речь идет о посещении территорий общегородского значения в Москве , несоблюдении полутораметрового социального дистанцирования, а также выходе из дома и перемещении по городу без веских причин (к ним не относятся работа, посещение медучреждения, ближайшего места приобретения товаров или услуг, выгул домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от места жительства, вынос мусора).

ВС разъяснил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.

Нормы КоАП

Согласно части 2 статьи 6.3 КоАП, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: для граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также предусмотрено приостановление хозяйственной деятельности на срок до 90 суток.

По части 1 статьи 20.6.1 КоАП невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза ЧС, или в зоне ЧС, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3, влечет предупреждение или штраф: для граждан — от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 охватила практически все страны мира. По последней информации ВОЗ , количество зараженных достигло 2,35 миллиона, свыше 160 тысяч умерли.

В России зарегистрировали более 52 тысяч случаев заболевания, около четырех тысяч пациентов излечились, 456 скончались.

Из-за пандемии российские власти ввели ряд мер. До 30 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, ограничен список организаций, которые могут функционировать в это время, граждане должны соблюдать режим самоизоляции.