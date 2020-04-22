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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T09:03
https://ria.ru/20200422/1570383310.html
Минпросвещения запускает образовательное телевещание для старшеклассников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569806235_0:130:3022:1829_1036x0_80_0_0_8a6f400cf5386ace3227dbcc33146ad0.jpg
РИА Новости

Минпросвещения запускает образовательное телевещание для старшеклассников

01:07 22.04.2020 (обновлено: 09:03 22.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге
Дистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Дистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ совместно с мультиплатформенным оператором цифровой среды "Триколор" на телеканале "Клякса" запускает образовательное вещание "МОЯ ШКОЛА в online", которое поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам, сообщает пресс-служба министерства.
Преподавателями телепроекта выступят ведущие педагоги России. Они по авторским методикам с использованием инновационных технологий будут объяснять материал старшеклассникам, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.
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Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно. Основной материал будет посвящён двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору. Продолжительность каждого урока – 30 минут.
Знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая задания и изучая дополнительный материал на портале "Российская электронная школа". Для перехода туда нужно в конце занятия считать QR-код телефона прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.
Использование телевидения для занятий со старшеклассниками позволит сделать уроки доступными по всей России, обеспечит равные возможности тем, кто живёт в отдалённых районах с неустойчивой связью или отсутствием интернета.
"Мы считаем, очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом. Министерство совместно с представителями группы компаний "Просвещение" активно занимается работой по подбору контента для телевидения", - цитирует пресс-служба министра просвещения Сергея Кравцова.
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В эфире телепроекта также покажут обучающие ролики, которые подготовили участники национальной сборной и эксперты WorldSkills Russia, чтобы школьники смогли познакомиться с особенностями разных профессий и, возможно, определиться с выбором своего профессионального пути. В числе первых будут продемонстрированы видеоуроки по компетенциям "Флористика", "Архитектурная обработка камня", "Кирпичная кладка" и "Веб-дизайн и разработка".
Рекомендацию перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса Минпросвещения дало регионам 14 марта, 18 марта о введении каникул в школах с 23 марта по 12 апреля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, отметив, что при необходимости родители все-таки смогут привести ребенка в школу. В этот период министерство и Рособрнадзор обеспечат методическую поддержку учителей и родителей по вопросам дистанционного образования. После 12 апреля решение по формату обучения школьников принимают региональные власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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