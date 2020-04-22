Удастся ли Трампу наказать Китай за коронавирус

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Инфицированных коронавирусом американцев все больше, люди теряют здоровье, работу и обвиняют Дональда Трампа в халатности. Но президент уверен: во всем виноват Китай. В Европе тоже считают, что действия Пекина, а заодно и Всемирной организации здравоохранения нужно проверить. О чем на самом деле спорят Вашингтон и Пекин, разбиралось РИА Новости.

Громкие претензии

За десять дней в Соединенных Штатах выявили 300 тысяч заболевших, всего в стране почти 800 тысяч заразившихся. Погибло 40 тысяч. В трагедии определенно виноват Китай, настаивает Дональд Трамп. Пекин, по его мнению, намеренно преуменьшал угрозу новой инфекции.

"Это можно было остановить в Китае до того, как все началось, но этого не сделали, и весь мир теперь страдает", — упрекает Трамп.

На Западе традиционно не доверяют официальной китайской информации. Но на этот раз Пекин сам пересчитал жертв коронавируса, увеличив число погибших в полтора раза. По уточненным данным, инфекция унесла жизни 3869 китайцев. Всего было 50333 зараженных. Еще 1075 бессимптомных пациентов находятся под наблюдением. Данные о тех, у кого болезнь протекает почти незаметно, китайские власти начали публиковать только с 1 апреля.

Первые случаи в Ухане зафиксировали в ноябре, но в местное отделение ВОЗ сообщили об этом лишь 31 декабря. Причем доступ к очагу заболевания международным экспертам не предоставили. Их пустили в Ухань только 16 февраля. О происхождении инфекции спорят до сих пор. Любимый новостной телеканал Трампа Fox News сообщал, ссылаясь на авторитетные источники в американском истеблишменте, что "ковид сбежал" из лаборатории Института вирусологии в Ухане.

"Если бы это была ошибка — еще ладно, — говорил президент США. — Но если они сознательно это скрыли, тогда должны быть последствия". Какие именно — пока не уточнил.

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020 © REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020

Угроза санкций

Зато высказались конгрессмены. Сенатор Линдси Грэм, например, сравнил произошедшее со спонсорством терроризма. Его коллега сенатор Тед Круз предложил рассмотреть "Закон о прекращении китайской цензуры в сфере здравоохранения и сокрытия информации".

Наказать тех, кто замалчивал COVID-19, Круз предлагает привычным способом: лишить американских виз, заблокировать имущество, находящееся на территории США, запретить транзакции.

Если подтвердится, что китайские власти намеренно скрывали сведения о вспышке пандемии, это могут расценить как международно-противоправное деяние, пояснил РИА Новости специалист в области международного права, доцент кафедры международного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян.

"Речь в таком случае пойдет о нарушении Устава ВОЗ: каждый член организации обязуется передавать без промедлений статистические данные в сфере здравоохранения", — отметил собеседник. В соответствии с международными медико-санитарными правилами ВОЗ, обо всех событиях, которые могут представлять собой ЧС международного значения, государства обязаны сообщить ВОЗ в течение 24 часов.

Несвоевременное информирование и предоставление неточной информации можно квалифицировать как попытку повлиять на гендиректора и персонал ВОЗ, что запрещено уставом организации. Государства-члены вправе требовать от КНР полного возмещения вреда, подчеркнул Гуласарян.

Но шансы наказать Китай в Международном суде ООН имеются. "КНР можно привлечь к ответу в Суде ООН только если спорные вопросы не удастся решить с помощью переговоров или обращения во Всемирную ассамблею здравоохранения (ВАЗ)", — отмечает эксперт. Хотя потерпевшие страны все же способны принять контрмеры.

© REUTERS / Caitlin Ochs Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк © REUTERS / Caitlin Ochs Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк

Недовольные потерпевшие

Судя по всему, пострадавшими себя сочтут не только США. Австралия призвала провести независимое расследование.

"Нам необходимо знать все детали о появлении вируса, борьбе с ним и как эта информация распространялась", — заявила глава МИД Мэрис Пэйн. Но прямые претензии Пекину не высказала.

Евросоюз тоже пока сохраняет сдержанность, однако отдельные страны также хотели бы разобраться. Германия обратилась к КНР с настоятельной просьбой прояснить обстоятельства распространения эпидемии. Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Пекин не был откровенен. "Давайте не будем наивно полагать, что Китай так ловко справился с эпидемией, — рассуждал он. — Очевидно, происходило что-то, о чем мы не знаем".

Глава секретариата правительства Британии Майкл Гоув, отвечая на вопрос о нехватке тест-систем, также упомянул Китай. В интервью BBC он напомнил, что о первых случаях заражения было известно уже в декабре, но Пекин не предупредил о масштабах и опасности заболевания. И поэтому Британия не успела подготовиться.

В "ярости" пребывает и Борис Джонсон, вернувшийся из отделения интенсивной терапии, куда он попал с COVID-19. Во всяком случае, именно так описывают его эмоции по отношению к китайским властям британские СМИ. Газета The Mail on Sunday, ссылаясь на свои источники, отметила , что Джонсону докладывали о манипуляциях со статистикой: якобы Пекин занизил число заболевших не то в 15, не то в 40 раз.

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя © AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя

Битва имиджей

В Китае настаивают, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции, публикуя данные об эпидемии. Версию о лабораторном происхождении вируса решительно отвергают.

Представитель МИД Чжан Лицзянь напоминает, что Пекин держал в курсе происходящего не только ВОЗ, но и все международное сообщество. "Китайский народ сплотился для борьбы с эпидемией, тем самым выигрывая ценное время и внося свой вклад в противостояние вирусу по всему миру. Обвинения в непрозрачности несправедливы и оскорбительны для жертв, которые мы понесли", — заявил он на брифинге 15 апреля.

Американским коллегам Чжан Лицзянь посоветовал обратить внимание на внутренние дела. "Попытки переложить вину и отвлечь внимание только подтверждают их неэффективный ответ на эпидемию. Это не поможет остановить болезнь дома, а только серьезно подорвет работу по совместному противодействию эпидемии и навредит отношениям Китая и США", — указал он.

Критики Трампа в Соединенных Штатах тоже считают, что президент "переводит стрелки". Но с тем, что он бездействовал, многие не согласны. Трамп одним из первых закрыл страну для прибывающих из Китая. И сделал это вопреки рекомендациям ВОЗ.

В любом случае все, что происходит сейчас, напрямую связано с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. "Разворачивается серьезная игра. Усиливающийся Китай — проблема для Трампа. Наступил удобный момент, чтобы оттолкнуться от глобализации и настоять на суверенизации, начиная от нефтегаза и заканчивая производством", — говорит он.

Разговоры о виновности Китая, по его мнению, — большой международный политический спор, затрагивающий имидж государств. "Ясно, что не все страны выйдут из кризиса сильными и сохранят свои позиции", — уверен политолог.

Для Пекина геостратегическая задача на следующие 50-100 лет состоит в том, чтобы укрепиться в роли надежного лидера, убедить мир в том, что его экспансия — это не новая угроза, а вполне естественное развитие событий. И быстрая победа в борьбе со страшной инфекцией Китаю на руку, добавляет Дробницкий.