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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T20:15
https://ria.ru/20200422/1570376111.html
Удастся ли Трампу наказать Китай за коронавирус
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РИА Новости

Удастся ли Трампу наказать Китай за коронавирус

08:00 22.04.2020 (обновлено: 20:15 22.04.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Инфицированных коронавирусом американцев все больше, люди теряют здоровье, работу и обвиняют Дональда Трампа в халатности. Но президент уверен: во всем виноват Китай. В Европе тоже считают, что действия Пекина, а заодно и Всемирной организации здравоохранения нужно проверить. О чем на самом деле спорят Вашингтон и Пекин, разбиралось РИА Новости.

Громкие претензии

За десять дней в Соединенных Штатах выявили 300 тысяч заболевших, всего в стране почти 800 тысяч заразившихся. Погибло 40 тысяч. В трагедии определенно виноват Китай, настаивает Дональд Трамп. Пекин, по его мнению, намеренно преуменьшал угрозу новой инфекции.
"Это можно было остановить в Китае до того, как все началось, но этого не сделали, и весь мир теперь страдает", — упрекает Трамп.
На Западе традиционно не доверяют официальной китайской информации. Но на этот раз Пекин сам пересчитал жертв коронавируса, увеличив число погибших в полтора раза. По уточненным данным, инфекция унесла жизни 3869 китайцев. Всего было 50333 зараженных. Еще 1075 бессимптомных пациентов находятся под наблюдением. Данные о тех, у кого болезнь протекает почти незаметно, китайские власти начали публиковать только с 1 апреля.
Первые случаи в Ухане зафиксировали в ноябре, но в местное отделение ВОЗ сообщили об этом лишь 31 декабря. Причем доступ к очагу заболевания международным экспертам не предоставили. Их пустили в Ухань только 16 февраля. О происхождении инфекции спорят до сих пор. Любимый новостной телеканал Трампа Fox News сообщал, ссылаясь на авторитетные источники в американском истеблишменте, что "ковид сбежал" из лаборатории Института вирусологии в Ухане.
"Если бы это была ошибка — еще ладно, — говорил президент США. — Но если они сознательно это скрыли, тогда должны быть последствия". Какие именно — пока не уточнил.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020

Угроза санкций

Зато высказались конгрессмены. Сенатор Линдси Грэм, например, сравнил произошедшее со спонсорством терроризма. Его коллега сенатор Тед Круз предложил рассмотреть "Закон о прекращении китайской цензуры в сфере здравоохранения и сокрытия информации".
Наказать тех, кто замалчивал COVID-19, Круз предлагает привычным способом: лишить американских виз, заблокировать имущество, находящееся на территории США, запретить транзакции.
Если подтвердится, что китайские власти намеренно скрывали сведения о вспышке пандемии, это могут расценить как международно-противоправное деяние, пояснил РИА Новости специалист в области международного права, доцент кафедры международного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян.
"Речь в таком случае пойдет о нарушении Устава ВОЗ: каждый член организации обязуется передавать без промедлений статистические данные в сфере здравоохранения", — отметил собеседник. В соответствии с международными медико-санитарными правилами ВОЗ, обо всех событиях, которые могут представлять собой ЧС международного значения, государства обязаны сообщить ВОЗ в течение 24 часов.
Несвоевременное информирование и предоставление неточной информации можно квалифицировать как попытку повлиять на гендиректора и персонал ВОЗ, что запрещено уставом организации. Государства-члены вправе требовать от КНР полного возмещения вреда, подчеркнул Гуласарян.
Но шансы наказать Китай в Международном суде ООН имеются. "КНР можно привлечь к ответу в Суде ООН только если спорные вопросы не удастся решить с помощью переговоров или обращения во Всемирную ассамблею здравоохранения (ВАЗ)", — отмечает эксперт. Хотя потерпевшие страны все же способны принять контрмеры.
© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк
Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка
© REUTERS / Caitlin Ochs
Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк

Недовольные потерпевшие

Судя по всему, пострадавшими себя сочтут не только США. Австралия призвала провести независимое расследование.
"Нам необходимо знать все детали о появлении вируса, борьбе с ним и как эта информация распространялась", — заявила глава МИД Мэрис Пэйн. Но прямые претензии Пекину не высказала.
Евросоюз тоже пока сохраняет сдержанность, однако отдельные страны также хотели бы разобраться. Германия обратилась к КНР с настоятельной просьбой прояснить обстоятельства распространения эпидемии. Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Пекин не был откровенен. "Давайте не будем наивно полагать, что Китай так ловко справился с эпидемией, — рассуждал он. — Очевидно, происходило что-то, о чем мы не знаем".
Глава секретариата правительства Британии Майкл Гоув, отвечая на вопрос о нехватке тест-систем, также упомянул Китай. В интервью BBC он напомнил, что о первых случаях заражения было известно уже в декабре, но Пекин не предупредил о масштабах и опасности заболевания. И поэтому Британия не успела подготовиться.
В "ярости" пребывает и Борис Джонсон, вернувшийся из отделения интенсивной терапии, куда он попал с COVID-19. Во всяком случае, именно так описывают его эмоции по отношению к китайским властям британские СМИ. Газета The Mail on Sunday, ссылаясь на свои источники, отметила, что Джонсону докладывали о манипуляциях со статистикой: якобы Пекин занизил число заболевших не то в 15, не то в 40 раз.
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя

Битва имиджей

В Китае настаивают, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции, публикуя данные об эпидемии. Версию о лабораторном происхождении вируса решительно отвергают.
Представитель МИД Чжан Лицзянь напоминает, что Пекин держал в курсе происходящего не только ВОЗ, но и все международное сообщество. "Китайский народ сплотился для борьбы с эпидемией, тем самым выигрывая ценное время и внося свой вклад в противостояние вирусу по всему миру. Обвинения в непрозрачности несправедливы и оскорбительны для жертв, которые мы понесли", — заявил он на брифинге 15 апреля.
Американским коллегам Чжан Лицзянь посоветовал обратить внимание на внутренние дела. "Попытки переложить вину и отвлечь внимание только подтверждают их неэффективный ответ на эпидемию. Это не поможет остановить болезнь дома, а только серьезно подорвет работу по совместному противодействию эпидемии и навредит отношениям Китая и США", — указал он.
© AFP 2020 / Hector Retamal Рынок морепродуктов в городе Ухань, Китай
Рынок морепродуктов в городе Ухань, Китай
© AFP 2020 / Hector Retamal
Рынок морепродуктов в городе Ухань, Китай
Критики Трампа в Соединенных Штатах тоже считают, что президент "переводит стрелки". Но с тем, что он бездействовал, многие не согласны. Трамп одним из первых закрыл страну для прибывающих из Китая. И сделал это вопреки рекомендациям ВОЗ.
В любом случае все, что происходит сейчас, напрямую связано с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. "Разворачивается серьезная игра. Усиливающийся Китай — проблема для Трампа. Наступил удобный момент, чтобы оттолкнуться от глобализации и настоять на суверенизации, начиная от нефтегаза и заканчивая производством", — говорит он.
Разговоры о виновности Китая, по его мнению, — большой международный политический спор, затрагивающий имидж государств. "Ясно, что не все страны выйдут из кризиса сильными и сохранят свои позиции", — уверен политолог.
Для Пекина геостратегическая задача на следующие 50-100 лет состоит в том, чтобы укрепиться в роли надежного лидера, убедить мир в том, что его экспансия — это не новая угроза, а вполне естественное развитие событий. И быстрая победа в борьбе со страшной инфекцией Китаю на руку, добавляет Дробницкий.
Как бы то ни было, точной информации о том, что на самом деле произошло, широкая общественность все равно не получит. "Это будет имиджевая война между Китаем и США, в которой факты не столь важны", — заключает эксперт.
Выставка возле здания ВОЗ в Женеве во время пандемии коронавируса
16 апреля, 08:00
"ВОЗ облажалась". Как Трамп наказывает за сотрудничество с Китаем
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронБорис ДжонсонДональд ТрампВОЗЕвросоюзООНУханьСШАВ мире
Популярные комментарии
США и прихлебатели не могут допустить того, что бы народ подумал о том, что в стране уровень мед.помощи ниже плинтуса, Поэтому власти будут со всей яростью искать виноватых где угодно, но вне. Достанется и Китаю и России (за уничтожение доверия к американскому здравоохранению). Другая сторона медали еще интереснее. Получается , что в США не важно ,что говорят власти и про выборы и про все остальное. Все ориентируются, а что скажет Россия....
22 апреля, 10:38
Vladidmir Kanygin
3630002
россию нагнули. Китая тоже нагнут ))
22 апреля, 14:27
ASAlex Spitz
11010023
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