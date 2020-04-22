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2020-04-22T15:07
https://ria.ru/20200422/1570376037.html
"Дождались, пока убьет": почему агрессивного петербуржца оставили дома
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РИА Новости

"Дождались, пока убьет": почему агрессивного петербуржца оставили дома

08:00 22.04.2020 (обновлено: 15:07 22.04.2020)
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© Фото : предоставлено знакомыми погибшейВиктор проходит обвиняемым по другому делу
Виктор проходит обвиняемым по другому делу
© Фото : предоставлено знакомыми погибшей
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Удар ножом в спину, побег с места происшествия и давняя судимость — этого оказалось недостаточно, чтобы отправить за решетку петербуржца, в конце января покалечившего незнакомую девушку. Оставшись под подпиской о невыезде, спустя два месяца он, по версии следствия, перерезал горло бывшей сожительнице. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах двух жестоких преступлений.

Настойчивый ухажер

Вечером 12 апреля в дежурную часть полиции города Кудрово под Санкт-Петербургом поступило сообщение об убийстве на улице Венской. Жертва — 48-летняя Ирина Олимская. Подозреваемого установили быстро — это был недавний сожитель хозяйки квартиры, где случилось ЧП, 51-летний Виктор Б.
По словам подруг, Ирина познакомилась с ним в соцсетях, а спустя некоторое время пустила к себе в дом. Совместная жизнь протекала нормально, пока Виктор не начал выпивать. Стал распускать руки. Однажды схватился за нож, но все обошлось, и в полицию тогда никто не заявил.
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Терпение Олимской в конце концов иссякло, и в прошлом году она разорвала отношения. Однако избавиться от сожителя оказалось непросто — тот хотел все вернуть и не раз приезжал из Питера в Кудрово. Один из таких визитов стал последним.
"Во время ссоры петербуржец достал нож и несколько раз ударил потерпевшую в шею, — сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. — От полученных травм она скончалась на месте".
Тем же вечером Виктора задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве и по решению Всеволожского городского суда отправили в СИЗО на ближайшие два месяца.

Внезапная агрессия

Задержанный нигде не работает и имеет погашенную судимость за преступление имущественного характера, совершенное в конце девяностых.
При расследовании убийства всплыла еще одна деталь: он проходит обвиняемым по другому делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В январе 2019-го петербуржец ударил ножом в спину случайную прохожую, после чего скрылся. Девушку спасли благодаря своевременной госпитализации.
Нападавший засветился на видеокамерах, поэтому оперативники довольно быстро установили его личность. Через несколько дней Виктора задержали, а в квартире нашли тот самый нож.
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"На допросе подозреваемый сообщил, что ударил незнакомую девушку из-за внезапно возникшей неприязни, — объясняют правоохранители. — Поэтому мы решили проверить его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в городе в последнее время".
Вопрос о мере пресечения рассматривал Приморский районный суд Санкт-Петербурга. По сведениям источника РИА Новости, хотя следователи и прокуратура настаивали на заключении под стражу, судья посчитала, что Виктор не опасен для общества и оставила его под подпиской о невыезде. Столь мягкое решение удивило как участников заседания, так и знакомых Олимской. Они уверены: если бы в начале февраля Виктора отправили за решетку, убийства бы не случилось.
"Мы не комментируем эту ситуацию", — заявила агентству представитель объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лисицкая.
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова, уголовное дело о нападении уже направлено в суд. Если Виктора признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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Расследование убийства Олимской тем временем продолжается. Сейчас выясняются обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Не исключено, что Виктора ждет судебно-психологическая экспертиза. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье — 15 лет лишения свободы.

Жестокая месть

По мнению заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова профессора Александра Тхостова, на такие преступления, как правило, идут люди, неспособные контролировать свои желания и действия, а алкогольное опьянение лишь усугубляет их состояние.
© Предоставлено ГУ МВД по Самарской областиПодозреваемый в нападении на женщин
Подозреваемый в нападении на женщин
© Предоставлено ГУ МВД по Самарской области
Подозреваемый в нападении на женщин
Похожая история произошла в ноябре 2018-го в Тольятти, где в течение двух дней бесчинствовал 22-летний Артем Семенов. Будучи пьяным, он напал с ножом на пятерых девушек. Все они получили серьезные ранения, но выжили. Молодого человека вскоре задержали на одном из столичных вокзалов. На допросе он признался, что совершал преступления из-за подруги, которую сильно ревновал к другим мужчинам. Семенова признали виновным и посадили на девять лет. В конце марта он покончил с собой в самарской колонии.
Другая драма разыгралась в Петрозаводске в сентябре 2018-го, когда ранее судимый 28-летний Антон Ипатов менее чем за сутки убил двух девушек. Первой жертвой стала учащаяся медколледжа — ее с перерезанным горлом обнаружили возле студенческого общежития. Вторую пострадавшую — менеджера по недвижимости — с многочисленными колото-ножевыми ранениями нашли в парке. Она скончалась по дороге в больницу. Обе не были знакомы с убийцей и встретились ему совершенно случайно.
© СК РоссииПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
© СК России
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
На след Ипатова вышли быстро. В декабре 2019-го Верховный суд Республики Карелия признал его виновным в двух убийствах и нескольких других преступлениях и отправил в колонию отбывать пожизненный срок.
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преступленияЛенинградская областьРеспублика КарелияУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
Подобных судей надо сразу увольнять...необходима выборность судей и реальная реформа...
22 апреля, 09:04
Андрей Туфиков
4700000
Читать после первых строк не стал, уже всё понятно о уровне журналюги. Во первых не город кудрово, а деревня. Во вторых не под Питером, а внутри Питера!!! Она располагается в пределах КАД. Стыд и позор вашей профессии
22 апреля, 09:35
Павел Левин
7210220
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