Брэд Питт выступил в качестве приглашенного синоптика в новостях

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Голливудский актер Брэд Питт выступил в передаче Some Good News Джона Красинского в качестве приглашенного эксперта, сообщает Independent.
Звезда недавнего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", за роль в котором он получил "Оскара", высовывается с балкона своего дома и отвечает на вопрос ведущего о том, какая сейчас погода.
"Кажется, хм… вроде ничего", – комментирует Питт и исчезает в доме.
Его появление в передаче, главная идея которой – сообщение зрителям только хороших новостей, было неожиданным для зрителей.
Пока вышло только четыре выпуска Some Good News, но у ее официального YouTube-канала уже более двух миллионов подписчиков. В гостях у ведущего побывали Билли Айлиш с братом Финнеасом О’Коннеллом и группа Jonas Brothers.
10 февраля, 04:19КультураБрэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана