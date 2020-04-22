Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"

"У меня нет каких-то стандартов, но есть четкое представление о том, что мне подходит. Но сначала все равно надо прочитать сценарий. Еще мне необходимо разнообразие. Не хочу быть тем, кто снимается только в боевиках или комедиях. Задача актера – перевоплощаться и совмещать разные жанры. Это то, что меня волнует", – прокомментировал Дорнан.
"На кинорынке много фильмов с небольшими бюджетами от пяти до 15 миллионов долларов. Лично я считаю, что именно там лучшие сценарии, – уверен он. – Я участвовал в нескольких таких проектах, вроде "Антропоида" (2016 год) или "Частной войны" (2018 год). Некоторыми из них я очень горжусь. Мне повезло, что я получил эти предложения после кассового успеха "50 оттенков".
"Это было так необычно. Где вы найдете еще один такой сценарий, в котором миллионер увлекается БДСМ? С тех пор я не делал ничего подобного и, вероятно, никогда не буду", – подчеркнул он.