Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"

"У меня нет каких-то стандартов, но есть четкое представление о том, что мне подходит. Но сначала все равно надо прочитать сценарий. Еще мне необходимо разнообразие. Не хочу быть тем, кто снимается только в боевиках или комедиях. Задача актера – перевоплощаться и совмещать разные жанры. Это то, что меня волнует", – прокомментировал Дорнан.