Джейми Дорнан сыграет врача-социопата в сериале "Доктор смерть"

Кристофер Данч (Джейми Дорнан) – восходящая звезда нейрохирургии. Но в какой-то момент его пациенты после операций остаются либо навсегда искалеченными, либо умирают. Врачи Роберт Хендерсон (Алек Боллдуин) и Рэндалл Кирби (Кристиан Слэйтер) решают остановить обезумевшего сотрудника.

Пока о "Докторе смерти" мало что известно. Исполнительный продюсер проекта - Патрик Макманус (телесериал "Хэппи"). Студия USP будет продвигать сериал на потоковых платформах.