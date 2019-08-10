МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британский актер Джейми Дорнан сыграет врача-социопата в сериале "Доктор смерть", роли его коллег исполнят Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер, сообщает Deadline.
Кристофер Данч (Джейми Дорнан) – восходящая звезда нейрохирургии. Но в какой-то момент его пациенты после операций остаются либо навсегда искалеченными, либо умирают. Врачи Роберт Хендерсон (Алек Боллдуин) и Рэндалл Кирби (Кристиан Слэйтер) решают остановить обезумевшего сотрудника.
Пока о "Докторе смерти" мало что известно. Исполнительный продюсер проекта - Патрик Макманус (телесериал "Хэппи"). Студия USP будет продвигать сериал на потоковых платформах.
Джейми Дорнан известен по роли Кристиана Грея в фильме "Пятьдесят оттенков серого".