Аграрии по всей России работают под хештегом #мыдлявасбезвыходных

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Работники сельского хозяйства, которые продолжают трудиться в условиях пандемии, начали активно присоединяться к флешмобу Минсельхоза России #мыдлявасбезвыходных. В социальных сетях появилось уже больше 43,5 тысячи постов с таким хештегом, которые собрали около 80 тысяч лайков и комментариев.
"В акции участвуют те, кто в условиях сложной эпидемиологической ситуации трудится в полях на посевной, работает на животноводческих фермах, в теплицах, производит продукты питания, чтобы в магазинах и на столах россиян было достаточно качественных и доступных продовольственных товаров", — сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
По данным пресс-службы, к флешмобу присоединились работники сельского хозяйства во всех регионах — от Дальневосточного до Северо-Западного федерального округа.
"По хештегу можно увидеть, как трудятся трактористы и комбайнеры на полях Краснодарского края, пчеловоды на пасеках в Дагестане, животноводы в Якутии, или понаблюдать за тем, как идет закладка яблочных садов на Ставрополье, сбор клубники в Крыму, вылов рыбы в Севастополе или сбор овощей на Урале", — сообщается на сайте ведомства.
В акции принимают участие и производители сельхозтехники, минеральных удобрений, пищевые и рыбоперерабатывающие предприятия, ветеринары, зоотехники, ученые.