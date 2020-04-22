Аграрии по всей России работают под хештегом #мыдлявасбезвыходных

"По хештегу можно увидеть, как трудятся трактористы и комбайнеры на полях Краснодарского края, пчеловоды на пасеках в Дагестане, животноводы в Якутии, или понаблюдать за тем, как идет закладка яблочных садов на Ставрополье, сбор клубники в Крыму, вылов рыбы в Севастополе или сбор овощей на Урале", — сообщается на сайте ведомства.