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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-04-21T23:39
https://ria.ru/20200421/1570382390.html
Гуаидо опроверг данные о переговорах с Мадуро
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/51/1563145105_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_d62aaab1b7edb4c483d1b1b7ea0a92c1.jpg
РИА Новости

Гуаидо опроверг данные о переговорах с Мадуро

23:39 21.04.2020
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, ранее незаконно провозгласивший себя временным главой государства, опроверг информацию, что он ведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что партия Мадуро и сторонники Гуаидо якобы начали секретные переговоры на фоне ситуации с коронавирусом.
"Эта информация лживая. Существует только одно возможное соглашение по спасению Венесуэлы – сформировать чрезвычайное правительство, которое помогло бы помочь получить доступ к международной помощи, в которой мы нуждаемся", - написал Гуаидо в Twitter.
Ранее МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию ситуации в стране путем создания временного правительства, проведения выборов и последующей отмены санкций. Венесуэльский МИД счел это предложение "попыткой получить геополитические преимущества в условиях самой страшной глобальной пандемии" и призвал США "прекратить свою постоянную и навязчивую агрессию". В российском МИД отмечали, что в Москве недоумевают в связи с идеей США провести выборы в Венесуэле в условиях пандемии и мирового моратория на политические мероприятия.
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В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКоронавирус COVID-19Хуан ГуаидоМИД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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