СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США по рабочим визам

Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну по рабочим визам, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект исполнительного указа Трампа.

Ранее Трамп заявил, что планирует временно остановить иммиграцию в США на фоне пандемии коронавируса.

Обладатели почти всех рабочих виз лишатся возможности въезда в страну как минимум на 90 дней, сообщает агентство. Предполагается, что исключение будет сделано для работников пищевой и медицинской индустрий и тех, кто "непосредственно помогает сохранить цепочку поставок".

Также обладателям рабочих виз H-1B, которые уже живут в США, нужно будет вновь доказывать, что они не занимают рабочие места американцев.

Предполагается также, что указ Трампа не затронет беженцев, соискателей убежища в США, супругов и детей граждан США и лиц, имеющих постоянный вид на жительство — грин-карту.

Агентство отмечает, что практические последствия данных мер неясны. Американские консульства за рубежом из-за пандемии прекратили выдавать визы, так что въезд потенциальных работников в страну стал максимально затруднен и без указа.