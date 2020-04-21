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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-21T21:59
https://ria.ru/20200421/1570380919.html
В США допустили введение запрета на импорт нефти из Саудовской Аравии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_3625e676eb0aea102cf34961affa3670.jpg
РИА Новости

В США допустили введение запрета на импорт нефти из Саудовской Аравии

21:59 21.04.2020
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© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии, заявил министр энергетики Дэн Бруйетт.
"Президент не исключает ни один из этих вариантов. Он будет изучать ситуацию дальше, и в подходящее время он примет решение", - заявил Бруйетт в интервью телеканалу Bloomberg.
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Он отметил, что сейчас ситуация на рынке нефти для США отличается от кризиса 1974 года, когда у страны была зависимость от поставок саудовской нефти. Сейчас, по его словам, "нет зависимости, а есть торговля".
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
Несмотря на новые договоренности, нефть продолжает стремительно дешеветь, а фактическое сокращение добычи альянса начнется только с мая. В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% - до минус 37,63 доллара за баррель, что и было зафиксировано как цена исполнения контракта. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США.
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