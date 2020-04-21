Федун оценил ситуацию со стоимостью российской нефти Urals

"Для российской нефти - это не так всё печально. Хотя достаточно тоже больно, поскольку соглашение ОПЕК+ начнёт действовать только в мае. И, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнёт рынок разгружаться, но опять-таки благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме", - добавил он.