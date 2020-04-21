В США признали, что вывод о "вмешательстве" RT сделан по старым данным

Законодатели указывают, что анализ роли российских СМИ в "пропаганде" представляет собой перепечатку доклада разведки от декабря 2012 года, и считают, что "надо было включить обновленные данные", которые можно было взять из "открытых источников".

В 2012 году агентства Sputnik еще не существовало, как не было и обвинений в адрес РФ во "вмешательстве" в выборы. Американские сенаторы отмечают, что в докладе разведки "не представлено существенных данных о вмешательстве России в выборы в США в 2008 и 2012 года", когда в президенты избирался демократ Обама.