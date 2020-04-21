В США признали, что вывод о "вмешательстве" RT сделан по старым данным

Во вторник комитет по разведке сената США опубликовал четвертую часть своего доклада о работе разведывательного сообщества страны в связи с якобы имевшим место вмешательством России в выборы. Доклад разведки был опубликован еще в начале 2017 года при президенте Бараке Обаме и стал официальным основанием для обвинений в адрес РФ, которая эти обвинения отрицает.
"Комитет считает, что доклад разведки выиграл бы от более всестороннего рассмотрения роли российской пропаганды, создаваемой государственными платформами, в многоплановой кампании вмешательства (в выборы). Репортажи из открытых источников о том, как RT и Sputnik освещали публикации в WikiLeaks информации из Национального комитета Демократической партии, подкрепили бы доклад разведки в части использования Россией пропаганды", - говорится в заключении сенаторов, которое опубликовано на сайте комитета.
Законодатели указывают, что анализ роли российских СМИ в "пропаганде" представляет собой перепечатку доклада разведки от декабря 2012 года, и считают, что "надо было включить обновленные данные", которые можно было взять из "открытых источников".
В 2012 году агентства Sputnik еще не существовало, как не было и обвинений в адрес РФ во "вмешательстве" в выборы. Американские сенаторы отмечают, что в докладе разведки "не представлено существенных данных о вмешательстве России в выборы в США в 2008 и 2012 года", когда в президенты избирался демократ Обама.
В целом сенаторы указывают, что не нашли "никаких оснований для пересмотра оценки разведки США" о вмешательстве России в выборы на стороне Дональда Трампа.
Характерно, что еще после выхода доклада разведки США в 2017 году главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян указала на то, что в нем приводятся устаревшие данные о деятельности этих СМИ. По ее словам, "тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
20 декабря 2019, 19:29МедиавойныСимоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
31 декабря 2019, 10:15Мария Захарова: мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол