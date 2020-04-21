Во Владикавказе готовы к резкому росту заболевших COVID-19

ПЯТИГОРСК, 21 апр — РИА Новости. Власти Северной Осетии готовы к оказанию помощи пациентам с Власти Северной Осетии готовы к оказанию помощи пациентам с коронавирусом в случае их резкого роста после митинга во Владикавказе , сообщил РИА Новости глава региона Вячеслав Битаров

По данным властей региона, около 200 человек в понедельник вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен, отмечали власти. Сообщалось, что протестующие создали рабочую группу и пообщались с главой региона.

"Руководство Северной Осетии предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Однако некоторые граждане пренебрегают соблюдением режима самоизоляции, подвергают себя опасности. И если сейчас никак не повлиять на эту ситуацию, через некоторое время мы получим резкий рост инфицированных, то есть произойдет то, чего мы опасались. Исходя из текущей эпидемиологической обстановки, Северная Осетия готова к оказанию помощи пациентам с коронавирусом", — сказал глава региона.

По его словам, в случае резкого роста предусмотрено открытие резервных медицинских учреждений, сформирован кадровый резерв медперсонала, куда вошли более 230 медицинских работников, готовых приступить к работе с зараженными коронавирусом.

"Проходит дооснащение резервного госпиталя первой линии, Республиканской клинической больницы. Проводится активная информационная работа с населением в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции", — отметил Битаров.

По его словам, на 21 апреля количество инфицированных коронавирусом в Северной Осетии составляет 211 человек, региональные лаборатории обследовали 8429 человек.

"Всего анализ проводят на базе четырех лабораторий, что позволяет быстро и своевременно диагностировать наличие вируса в организме. Референс-центром для региональных лабораторий является лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" Северной Осетии", — добавил Битаров.