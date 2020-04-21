Цена нефти WTI с поставкой в июне опустилась ниже $11 за баррель

По состоянию на 19.59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 40,68%, до 12,12 доллара за баррель. При этом минутами ранее показатель опустился до 10,96 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 111,96%, до 4,5 доллара за баррель. На NYMEX вторник - последний день торгов майскими фьючерсами WTI.