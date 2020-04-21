Трамп и Джонсон обсудили роль G7 и G20 в восстановлении мировой экономики

"Премьер-министр рассказал, что чувствует себя лучше и выздоравливает. Президент Трамп и премьер-министр Джонсон подтвердили свое тесное сотрудничество в рамках G7 и G20, чтобы снова открыть глобальную экономику и обеспечить доступ к медицинской помощи и поставкам всем нуждающимся", - говорится в сообщении.