Титов назвал ситуацию с ценами на нефть "рыночной и нормальной"

По его мнению, именно международный картель позволял получать рекордные прибыли до 1000% в отдельные годы по отношению к себестоимости добычи. "Вообще этот картель - полная трансформация правил рыночной экономики", - рассуждает Титов.

"А сейчас как раз всё приходит в норму, в соответствие с балансом между спросом и предложением, то есть нефть будет стоить столько, сколькo реально стоит. А России, всем нам надо привыкать к новой реальности и развивать несырьевую экономику, а здесь без рынка, конкуренции, бизнеса не обойдёшься", - считает омбудсмен.