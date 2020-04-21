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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-21T19:49
https://ria.ru/20200421/1570377138.html
Титов назвал ситуацию с ценами на нефть "рыночной и нормальной"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155234/17/1552341782_0:16:3038:1724_1036x0_80_0_0_0055c79c7c86c5b5970e6044b24a7a2e.jpg
РИА Новости

Титов назвал ситуацию с ценами на нефть "рыночной и нормальной"

19:49 21.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Текущее состояние рынка нефти является рыночным и нормальным, соглашение ОПЕК+ искусственно завышало стоимость "черного золота", заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник нефтяные рынки продолжили падение, начатое накануне. Так, цена нефти марки Brent с поставкой в июне падала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года
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"Нефтяной рынок пришел в нормальное рыночное состояние. Я вспомнил, что в прошлой жизни занимался нефтью, даже сам торговал на международном рынке. Мой комментарий такой: ... не в падении цен есть признаки картельного соглашения, а наоборот, цены на нефть держались на таком высоком уровне как раз в результате картельного соглашения, каким и является ОПЕК", - написал Титов на своей странице в Facebook.
По его мнению, именно международный картель позволял получать рекордные прибыли до 1000% в отдельные годы по отношению к себестоимости добычи. "Вообще этот картель - полная трансформация правил рыночной экономики", - рассуждает Титов.
"А сейчас как раз всё приходит в норму, в соответствие с балансом между спросом и предложением, то есть нефть будет стоить столько, сколькo реально стоит. А России, всем нам надо привыкать к новой реальности и развивать несырьевую экономику, а здесь без рынка, конкуренции, бизнеса не обойдёшься", - считает омбудсмен.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)Борис ТитовBrentЭкономика
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