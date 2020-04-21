Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус

"Александр Дрозденко сдает анализ как контактное лицо, работает с сегодняшнего дня удаленно", - сказал собеседник агентства.

В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.