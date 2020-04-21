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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-21T19:01
https://ria.ru/20200421/1570374763.html
Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:284:3136:2048_1036x0_80_0_0_25fb3349b8f715fa2773d891c20fc199.jpg
РИА Новости

Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус

19:01 21.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции после информации о заражении нескольких сотрудников администрации региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Александр Дрозденко сдает анализ как контактное лицо, работает с сегодняшнего дня удаленно", - сказал собеседник агентства.
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21 апреля, 15:22Распространение нового коронавируса
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Ранее губернатор сообщил в своем аккаунте в Instagram, что у нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.
В Ленинградской области - 496 заболевших коронавирусной инфекцией, поправились 33 человека.
ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ДрозденкоЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьОбщество
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