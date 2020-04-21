Никитин: на Тамбовщине нет дефицита социально значимых продуктов

Никитин отметил, что ситуация с обеспечением социально значимой продукцией АПК и ценами на нее в Тамбовской области не вызывает опасений.

По его словам, в Тамбовской области активными темпами идут весенние полевые работы. Уже посеяно 519 тысяч гектаров яровых культур, что превышает 40% от запланированного. Сельхозтоваропроизводители обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур, а также минеральными удобрениями на весь весенний сев. Состояние озимых зерновых оценивается как хорошее и удовлетворительное. В связи со сложившейся ситуацией в области прогнозируется небольшой дефицит сельскохозяйственных работников, но уже имеется решение, как его восполнить.