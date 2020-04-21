Никитин: на Тамбовщине нет дефицита социально значимых продуктов

ТАМБОВ, 21 апр – РИА Новости. В Тамбовской области запасы социально значимых продуктов питания составляют двух-трех месячную норму потребления, а по отдельным видам товаров - до шести месяцев, сообщил губернатор региона Александр Никитин на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельохозпродукцией и продовольствием, которое провел в формате видеоконференции первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
Никитин отметил, что ситуация с обеспечением социально значимой продукцией АПК и ценами на нее в Тамбовской области не вызывает опасений.
"Предприятия агропромышленного комплекса работают в плановом режиме. Ежедневно проводится дезинфекция помещений, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Все необходимые мероприятия, включая выдачу больничных листов, медицинских книжек, осуществляются в срок и в необходимом объеме", - сказал Никитин.
По его словам, в Тамбовской области активными темпами идут весенние полевые работы. Уже посеяно 519 тысяч гектаров яровых культур, что превышает 40% от запланированного. Сельхозтоваропроизводители обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур, а также минеральными удобрениями на весь весенний сев. Состояние озимых зерновых оценивается как хорошее и удовлетворительное. В связи со сложившейся ситуацией в области прогнозируется небольшой дефицит сельскохозяйственных работников, но уже имеется решение, как его восполнить.
"В связи со снижением численности иностранных рабочих потребность будет закрываться за счет использования на сезонных работах жителей области, зарегистрированных в качестве безработных, а также студентов", - сообщил губернатор.