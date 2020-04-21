В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в . Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Ранее во вторник сообщалось, что в Петербурге зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с COVID-19 . Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1973 случая заражения COVID-19, умерло 11 человек, выздоровело 254 человека.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 года подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Все произошли 13 апреля", - говорится в сообщении.

В частности, 87-летний мужчина, который болел ОРВИ с 1 апреля, скончался в Клинической инфекционной больнице имени C.П. Боткина. Причиной смерти стала двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония с субтотальным поражением легких. Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями. Также в больнице имени Боткина скончалась 84-летняя женщина. Причиной смерти стала двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Она также страдала многочисленными хроническими заболеваниями. Положительный анализ на коронавирус у мужчины и женщины был получен прижизненно.

Также в больнице имени Боткина умер 45-летний мужчина. "Поступил в больницу переводом из федерального медицинского учреждения, куда был госпитализирован по поводу хронической сердечно-сосудистой патологии. Причиной смерти явилась двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию получен посмертно", - отмечается в сообщении.