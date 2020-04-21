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2020-04-21T18:09
https://ria.ru/20200421/1570371764.html
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
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РИА Новости

Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

18:09 21.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников ВЕЭС в Ереване. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников ВЕЭС в Ереване. 1 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении продолжить консультации с лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным по Сирии.
"Роухани подчеркнул, что консультации между главами Ирана, России и Турции в рамках астанинского процесса будут продолжены", - говорится в релизе, опубликованном на сайте президента Ирана касательно состоявшихся телефонных переговоров с Путиным.
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В сообщении утверждается, что Путин в свою очередь также отметил значение трехсторонних переговоров и подчеркнул важность продолжения консультаций между Ираном и Россией относительно региональных и международных проблем, в том числе в рамках астанинского процесса.
В Тегеране должен пройти саммит астанинской тройки с участием президентов Ирана, Турции и России Хасана Роухани, Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, однако из-за ситуации с коронавирусом его проведение было принято отложить, тем не менее в МИД Ирана указывали на продолжение контактов по сирийской тематике.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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РоссияВойна в СирииХасан РоуханиМИД ИранаВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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