Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении продолжить консультации с лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным по Сирии.
"Роухани подчеркнул, что консультации между главами Ирана, России и Турции в рамках астанинского процесса будут продолжены", - говорится в релизе, опубликованном на сайте президента Ирана касательно состоявшихся телефонных переговоров с Путиным.
В сообщении утверждается, что Путин в свою очередь также отметил значение трехсторонних переговоров и подчеркнул важность продолжения консультаций между Ираном и Россией относительно региональных и международных проблем, в том числе в рамках астанинского процесса.
В Тегеране должен пройти саммит астанинской тройки с участием президентов Ирана, Турции и России Хасана Роухани, Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, однако из-за ситуации с коронавирусом его проведение было принято отложить, тем не менее в МИД Ирана указывали на продолжение контактов по сирийской тематике.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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