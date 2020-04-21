Эксперты объяснили, кто и кому доплатит по $37 к майской "бочке" WTI

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крах нефтяных контрактов на американскую марку WTI с поставкой в мае в понедельник затронет лишь часть майских объемов этой нефти, при этом нефтяники от результатов прошедших трагичных торгов вряд ли пострадают, а вот ряд спекулянтов придется доплатить конечному покупателю 37 долларов за каждый баррель, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% - до минус 37,63 доллара за баррель, что и было зафиксировано как цена исполнения контракта. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США

Последствия для нефтяников

Для анализа последствий, отмечают эксперты, в первую очередь нужно понимать, что продаваемые на бирже NYMEX фьючерсы WTI являются поставочными, то есть предусматривают физическую поставку, тогда как контракты по марке Brent - расчетные, по ним ведутся только денежные расчеты. Кроме того, нужно четко представлять, что речь идет именно о цене этого финансового инструмента, а не о нефти как таковой.

"Для реального рынка физических поставок нефти она (цена исполнения контракта - ред.) не имеет никакого значения. Возможно, что эти фьючерсные контракты были проданы какими-то нефтяными компаниями, то есть у них есть обязательство поставить нефть завтра в Кушинг. Но они уже получили деньги за эти поставки, продав фьючерсный контракт, и его сегодняшняя цена для них не имеет значения", - сказал РИА Новости руководитель управления по анализу нефтегазового сектора Renaissance Capital Александр Бурганский.

Эксперт в своей аналитической заметке поясняет, что нефтяные компании, как правило, продают сырую нефть по ценам, опубликованным специальными агентствами, например Platts или Argus, если только некоторые поставки не хеджируются фьючерсными контрактами. Последнее, в частности, популярно среди производителей нефти в США.

"В обычное время цена Platts или Argus не сильно отличается от цены Bloomberg, но в такие времена отличие может быть существенным. Поэтому важно подчеркнуть, что CL1 (фьючерс на поставку WTI - ред.) показывает цену финансового контракта, которая более актуальна для финансовых инвесторов и трейдеров, но не для самих нефтяных компаний", - заключает он.

Последствия для финансовых игроков

В процессе торгов на фьючерсном рынке зачастую происходит неоднократная покупка, продажа, перепокупка и снова перепродажа одного и того же контракта. По словам Бурганского, в большинстве случаев покупателями контрактов выступают именно финансовые (спекулятивные) инвесторы, которые надеялись, что цена вырастет, и теперь не хотят или не могут принять физическую нефть на терминале в техасском Кушинге. "Поэтому они избавляются от этого обязательства по любой цене", - подчеркивает он.

"Закрытие майских контрактов по WTI на CME (в эту биржевую группу входит NYMEX - ред.) означает, что владелец фьючерса (тот, кто занимает "длинную" позицию) на момент экспирации получит нефть по минус 37 долларов от продавца (занимает "короткую" позицию). Иными словами, продавец доплатит покупателю 37 долларов за каждый баррель и поставит ему нефть в терминал Кушинг", - поясняет заместитель начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

Однако и здесь пострадает только часть таких инвесторов, отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "Это касается только небольших объемов - тех, которые были проданы именно по этим ценам, потому что до этого майский контракт продавался в большом плюсе и выше 20 долларов", - уточняет он. Полищук заключает, что конечный покупатель фьючерса по отрицательной цене и получает на данный момент выгоду в 37 долларов, а также "бочку" нефти впридачу.