СМИ назвали возможные сроки открытия европейских границ

Эксперт: иностранные туристы вернутся в Испанию только в сентябре

Эксперт: иностранные туристы вернутся в Испанию только в сентябре

Пандемия коронавируса

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 52 тысяч человек. Выздоровели 3873 пациента, 456 человек умерли.