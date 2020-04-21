СМИ назвали возможные сроки открытия европейских границ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские страны могут открыть границы к середине лета, сообщила ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии.
Как отмечает издание, власти европейских государств постепенно смягчают условия карантина. Так, в Австрии уже возобновили работу тысячи магазинов, через две недели планируется открытие торговых центров и парикмахерских, а через месяц — кафе и ресторанов. Аналогичные меры принимают и другие страны: Германия, Испания и Италия.
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"Согласно рекомендациям Еврокомиссии, вслед за этим — по мере улучшения ситуации — должно последовать открытие внутренних границ Евросоюза и только после — внешних. Между каждым из этих этапов должен пройти как минимум месяц. Получается, что Европа может открыться уже в середине лета", — отмечается в статье.
При этом подчеркивается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала туристам не спешить бронировать поездки по Европе на лето 2020 года. Также приводятся слова австрийского канцлера Себастьяна Курца, который заявил, что привычной свободы передвижения в Европе не стоит ждать до разработки вакцины от коронавируса.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,3 миллиона человек, из них более 160 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 52 тысяч человек. Выздоровели 3873 пациента, 456 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.