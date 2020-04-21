В Татарстане сотрудники интернатов перешли на режим самоизоляции

КАЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники 45 интернатов, приютов и центров социальной адаптации в Сотрудники 45 интернатов, приютов и центров социальной адаптации в Татарстане на месяц перешли в режим полной самоизоляции вместе с пациентами, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

"В целях предупреждения распространения новой инфекции мы переходим на режим самоизоляции, когда проживающие будут вместе с сотрудниками учреждения проживать в самом учреждении. Переходим на один месяц", - сказала Зарипова на совещании в правительстве республики.

Министр уточнила, что в настоящее время на территории Татарстана функционируют 45 стационарных организаций: три центра социальной адаптации, восемь приютов, восемь психо-неврологических интернатов и 26 домов-интернатов для пожилых людей. В этих учреждениях проживают более 5 тысяч человек.

По информации Зариповой, для проживания сотрудников в социальных учреждениях заготовлены кровати, одноразовая посуда, продовольствие, средства индивидуальной защиты, необходимые лекарства. Два раза в неделю в учреждения будут доставляться продукты коммунальными службами на бесконтактной основе. Весь персонал пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. Также в настоящее время властями прорабатывается вопрос о самоизоляции охранных предприятий, сотрудники которых работают на территории социальных учреждений.

Данное решение поддержал президент республики Рустам Минниханов , отметивший высокие риски распространения коронавируса в учреждениях закрытого типа.

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтверждён у 50 жителей. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 280 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 36 человек, лечение в стационарах и на дому проходят 244 человека.