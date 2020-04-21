В Ленинградской области несколько чиновников заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.
"У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы", - написал губернатор.
В Ленинградской области 496 заболевших коронавирусной инфекцией, поправились 33 человека.
ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф