Беглов признал, что от самоизоляции "тошно", но она необходима

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что горожанам "тошно" от самоизоляции на фоне коронавируса, но попросил представителей законодательной власти помочь обеспечить этот режим, чтобы "по минимуму" пройти эпидемию COVID-19.
"Дорогие мои, помогайте удержать людей дома. Я понимаю, что тошно, устали все, но есть освещение, есть вода, есть тепло, канализация, работает телевидение, работает интернет, продукты в магазине есть, чего-то там не хватает, но никто с голоду не пухнет… Есть в конечном счете дачные участки, куда можно уехать. Если мы все вместе это сделаем (обеспечим режим самоизоляции по COVID-19 – ред.), мы по минимуму пройдем эту проблему", - обратился Беглов к парламентариям, присутствовавшим на заседании правительства города во вторник.
Губернатор попросил депутатов Законодательного собрания провести агитацию среди избирателей, убедив их оставаться дома в период ограничений по коронавирусу. "Если (люди - ред.) будут шататься-болтаться, никаких мер не хватит, ничего хорошего не будет", - отметил Беглов.
По его словам, при этом приоритетной мерой поддержки населения является сохранение заработной платы.
"Какую-то зарплату, без премий, без ничего, нужно платить, потому что людям нужно каждый день, как минимум, три раза в день питаться. Это основная задача, чтобы люди были обеспечены деньгами на пропитание пока. Не до жиру, как говорится", - добавил Беглов.
По данным городского оперштаба, с начала эпидемии в Петербурге подтверждено 1973 случая коронавируса. Выздоровели 254 человека, 11 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.