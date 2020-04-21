Беглов признал, что от самоизоляции "тошно", но она необходима

"Дорогие мои, помогайте удержать людей дома. Я понимаю, что тошно, устали все, но есть освещение, есть вода, есть тепло, канализация, работает телевидение, работает интернет, продукты в магазине есть, чего-то там не хватает, но никто с голоду не пухнет… Есть в конечном счете дачные участки, куда можно уехать. Если мы все вместе это сделаем (обеспечим режим самоизоляции по COVID-19 – ред.), мы по минимуму пройдем эту проблему", - обратился Беглов к парламентариям, присутствовавшим на заседании правительства города во вторник.