В Нижегородской области умер умер шестой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Женщина 67 лет с коронавирусом и хронической почечной недостаточностью скончалась в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее в регионе скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"К сожалению, есть ещё одна потеря. Женщина, 67 лет. Анамнез осложнён сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью (на диализе). Итого шесть летальных исходов… На ИВЛ - 16 человек. Резерв ещё 236 коек с ИВЛ. Кислород получают 127 человек", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.
На территории Нижегородской области зафиксировано 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 49 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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