В Нижегородской области умер умер шестой пациент с коронавирусом

"К сожалению, есть ещё одна потеря. Женщина, 67 лет. Анамнез осложнён сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью (на диализе). Итого шесть летальных исходов… На ИВЛ - 16 человек. Резерв ещё 236 коек с ИВЛ. Кислород получают 127 человек", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.