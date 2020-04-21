Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в атомной энергетике

"Кроме того, затронуты актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества – в первую очередь, в торгово-экономической сфере, включая реализацию совместных проектов в атомной энергетике, расширение кооперации в сельскохозяйственной и транспортной отраслях. Условлено о дальнейшем поддержании регулярных контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.