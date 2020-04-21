Путин и Эрдоган подтвердили важность соблюдения суверенитета Сирии

"Подтверждена необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.