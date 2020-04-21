Путин и Эрдоган подтвердили важность соблюдения суверенитета Сирии

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.