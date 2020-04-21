Путин и Эрдоган обменялись мнениями по Сирии

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по Сирии, в том числе по выполнению договоренностей в Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации – прежде всего, принятого в Москве 5 марта дополнительного протокола к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
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