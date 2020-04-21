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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-04-21T17:09
https://ria.ru/20200421/1570365423.html
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205493_271:452:3107:2048_1036x0_80_0_0_c69cdf2839f6e3fe8b50c9990e5aee51.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган обменялись мнениями по Сирии

17:09 21.04.2020
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© Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по Сирии, в том числе по выполнению договоренностей в Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации – прежде всего, принятого в Москве 5 марта дополнительного протокола к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
13 марта, 18:55
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
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Война в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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