Путин и Эрдоган обменялись мнениями по Сирии

"Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации – прежде всего, принятого в Москве 5 марта дополнительного протокола к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.