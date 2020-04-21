Коронавирус не нашли ни у одного из украинцев, освобожденных в Донбассе

КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Все освобожденные в рамках обмена пленными с Донбассом украинцы прошли тест на коронавирус и получили отрицательные результаты, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
"Люди, которые на прошлой неделе были освобождены из... (подконтрольных ЛНР и ДНР территорий Донбасса - ред.), уже прошли ПЦР-тестирование (методом полимеразной цепной реакции - ред.) на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты", - заявляет пресс-служба офиса президента по итогам совещания под председательством главы офиса Андрея Ермака.
Как отметили в пресс-службе, освобожденные украинцы находятся на двухнедельной обсервации, после которой они еще раз пройдут ПЦР-тесты.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
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