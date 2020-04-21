Коронавирус не нашли ни у одного из украинцев, освобожденных в Донбассе

"Люди, которые на прошлой неделе были освобождены из... (подконтрольных ЛНР и ДНР территорий Донбасса - ред.), уже прошли ПЦР-тестирование (методом полимеразной цепной реакции - ред.) на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты", - заявляет пресс-служба офиса президента по итогам совещания под председательством главы офиса Андрея Ермака.