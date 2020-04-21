Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили комплекс вопросов, связанных с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, а также продолжить плотную координацию в целях обеспечения возвращения граждан России и Турции на родину", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.