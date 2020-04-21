В Пензе двух пациентов с коронавирусом подключили к аппаратам ИВЛ

САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Два пожилых пациента с коронавирусной инфекцией в Пензе находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в Пензенской области с 17 марта по 21 апреля лабораторно подтверждены 180 случаев коронавируса. Пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, 10 человек вылечились. Среди пациентов в Пензенской области восемь детей от одного месяца до 14 лет.
"Из 180 больных с COVID-19 сегодня на ИВЛ двое пациентов 90 и 78 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных больных средней степени тяжести, более половины имеют симптоматику ОРВИ без пневмонии", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.