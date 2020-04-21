В Пензе двух пациентов с коронавирусом подключили к аппаратам ИВЛ

"Из 180 больных с COVID-19 сегодня на ИВЛ двое пациентов 90 и 78 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных больных средней степени тяжести, более половины имеют симптоматику ОРВИ без пневмонии", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.